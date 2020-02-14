В Тюмени на пять суток арестовали 18-летнего оператора ролика о поимке «больных коронавирусом»

14.02.2020, 1:20, Разное

Центральный районный суд Тюмени арестовал на пять суток 18-летнего YouTube блогера Никиту Асямова, который был оператором видео-пранка на тему коронавируса. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

Вместе с тремя друзьями-школьниками Асямов снял в феврале ролик, на котором они в костюмах химзащиты и противогазах по всему городу бегали за якобы зараженными коронавирусом людьми в масках.

На всех четверых были составлены протоколы о мелком хулиганстве, однако решение по трем остальным еще не принято — их передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме этого, на родителей школьников составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Сами подростки в разговоре с тюменскими журналистами заявили, что не ждали такой реакции и не собирались напугать прохожих: «Сейчас в большинстве случаев никто не подойдет и не окажет помощь человеку, которому плохо… Из всех только двое хоть как-то отреагировали на происходящее. Я считаю — это проблема», — рассказал один из них.

Фото: скриншот пранка тюменских подростков / «Типичная Тюмень» / «ВКонтакте»

На этой неделе в Москве за пранк о коронавирусе также был арестован блогер Кароматулло Джаборов, известный под псевдонимом Kara Prank. В своем аккаунте несколько дней назад он выложил ролик, на котором в мецинской маске упал в вагоне метро и начал имитировать конвульсии. В отношении него завели уголовное дело о хулиганстве на транспорте.