В Тюмени на пять суток арестовали 18-летнего оператора ролика о поимке «больных коронавирусом»

14.02.2020, 1:20, Разное

Центральный районный суд Тюмени арестовал на пять суток 18-летнего YouTube блогера Никиту Асямова, который был оператором видео-пранка на тему коронавируса. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

Вместе с тремя друзьями-школьниками Асямов снял в феврале ролик, на котором они в костюмах химзащиты и противогазах по всему городу бегали за якобы зараженными коронавирусом людьми в масках.

На всех четверых были составлены протоколы о мелком хулиганстве, однако решение по трем остальным еще не принято — их передали в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме этого, на родителей школьников составили протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию.

Сами подростки в разговоре с тюменскими журналистами заявили, что не ждали такой реакции и не собирались напугать прохожих: «Сейчас в большинстве случаев никто не подойдет и не окажет помощь человеку, которому плохо… Из всех только двое хоть как-то отреагировали на происходящее. Я считаю — это проблема», — рассказал один из них.

Фото: скриншот пранка тюменских подростков /  «Типичная Тюмень» /  «ВКонтакте»

На этой неделе в Москве за пранк о коронавирусе также был арестован блогер Кароматулло Джаборов, известный под псевдонимом Kara Prank. В своем аккаунте несколько дней назад он выложил ролик, на котором в мецинской маске упал в вагоне метро и начал имитировать конвульсии. В отношении него завели уголовное дело о хулиганстве на транспорте.

Источник: Новая газета



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Тюмени на пять суток арестовали 18-летнего оператора ролика о поимке «больных коронавирусом»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Мама Тимати Симона Юнусова похвасталась спортивными успехами внучки Алисы

17.01 / Кира Прошутинская рассказала в интервью о пережитой онкологии

08.02 / Мнение: Уход от зависимости

07.01 / Хоакин Феникс, Леонардо Ди Каприо, Шарлиз Терон и другие номинанты на премию BAFTA

07.02 / Учёные установили причину появления у людей аллергии на кошек

31.12 / Бедрос Киркоров попытался флиртовать с матерью Стаса Михайлова

14.12 / Мнение: Вам – Путина, мне — Америку

17.01 / Владимир Познер отреагировал на требование активистов лишить Ивана Урганта гражданства РФ

06.12 / Путин угрожал: Зеркаль рассказала, почему Украина подписала Минские соглашения

26.12 / «Мы с ним замутили»: Елена Воробей призналась в связи с Денисом Майдановым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика