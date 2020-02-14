В Софии вандалы осквернили могилу советских воинов

14.02.2020, 1:06, Новости дня

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В столице Болгарии вандалы осквернили могилу советских воинов. Они повредили скульптурные изображения и элементы символики СССР на мраморных знаменах барельефа. В братской могиле захоронены 154 солдата и офицера Советской армии, передает телеканал "Россия 24".

Посольство РФ выразило возмущение в связи с "кощунственным актом" и призвало городские власти восстановить монумент.

ЧП прокомментировал Младен Иванов, председатель Содружества русофилов Болгарии. "Сегодня поступила информация, что памятник советским воинам-освободителям в квартале Лозенец Софии был осквернен. Это происходило уже несколько раз, — рассказал он. — Нам неизвестно, кто это сделал. Сегодня наши сторонники отправили нам фотографии с места осквернения. Когда происходят какие-то праздники, например День Победы, День защитника отечества, — всегда бывают провокации. Не только в Софии, но и в Пловдиве регулярно красят памятники. Нам неизвестно, собираются ли болгарские власти вообще что-то предпринимать по этому поводу. Мы несколько раз обращались к ним просто с надеждой, что они проводят какое-то масштабное расследование. Люди, которые это сделали, это просто бандиты, и они получат заслуженное наказание".



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В Софии вандалы осквернили могилу советских воинов

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