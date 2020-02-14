Три американских сенатора от Республиканской и Демократической партии встретятся с Зеленским

14.02.2020, 1:06, Новости дня

Три американских сенатора намерены встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом 13 февраля сообщило издание Politico.

14 февраля с Зеленским встретятся сенаторы-республиканцы Джон Баррассо и Рон Джонсон и сенатор-демократ Крис Мерфи.

В совместном заявлении сенаторы отметили, что отношения Украины и США «сейчас важны как никогда», и будущее Украины важно для Соединенных Штатов.

По словам политиков, США рассматривают Украину как «стратегического союзника». Они добавили, что двухпартийная делегация едет в Киев, чтобы «усилить поддержку».

Газета отмечает, что этот шаг «демонстрирует попытку вернуться к нормальной жизни в регионе» после процедуры импичмента Трампа, которая завершилась его оправданием в феврале.

Мерфи и Джонсон посещали Украину 5 сентября 2019 года .Они провели встречи с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой. Также американские политики встретились с Зеленским, тогдашним секретарем Совета национальной безопасности и обороны Александром Данилюком, главой Службы безопасности Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком.

Посольство США в Украине сообщало, что сенаторы заверили президента в дальнейшей поддержке Украины Соединенными Штатами. Политики обсудили реформы в Украине, сотрудничество в сфере энергетической безопасности и другие вопросы. Зеленский поблагодарил сенаторов за поддержку Украины, в частности, за позицию по оказанию помощи в сфере безопасности, и высказал надежду, что эта помощь будет увеличена.