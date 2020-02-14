Алексей Чадов дал несколько советов по выбору подарка девушкам на 14 февраля

14.02.2020, 1:04, Разное

Актёр Алексей Чадов дал несколько советов мужчинам по выбору подарка для девушек на 14 февраля. Исходя из его мнения, идеальнее всего будет купить драгоценные украшения.

В преддверии «Дня всех влюблённых» многие пары задумываются над тем, какой же подарок преподнести своему возлюбленному. Алексей Чадов уверен, что девушки будут рады любым драгоценным украшениям. Именно их он посоветовал дарить дамам. Актёр советует присмотреться больше к незначительным по размерам вещам. В пример он привёл серьги.

Алексей Чадов получил широкую известность после выхода фильма «Война» 2002 года. Там он дебютировал, как молодой актёр и сразу же получил свою долю славы и всеобщего признания.