Мнение: Капитулирует ли короновирус до начала Олимпиады в Токио?

14.02.2020, 0:53, Разное

Короновирус уже давно добрался до Японии. И не только на круизном лайнере Diamond Princess, на котором количество зараженных уже перевалило за две сотни…

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с коронавирусом, не обсуждается.

Но это пока. Если короновирус будет расползаться такими темпами, Олимпиада, скорей всего, не состоится.

Думаю, что уже очевидно, что сборную Китая на Олимпиаду не пустят. Россия  и так не едет…. А Олимпиада без таких серьезных спортивных держав, как Китай и Россия, — это уже Олимпиада, а какие-то лайт-старты…

Впрочем, до начала церемонии открытия Олипийских игр в Токио, запланированных на 24 июля, еще более пяти месяцев. За это время произойдет одно из двух:

— или короновирус наураганит, счет погибшим пойдет на десятки, а то и сотни тысяч, и на Олимпиаду в Токио вообще никто не поедет.

— или короновирус обуздают, угроза вымирания минует человечество, и на открытии токийской Олимпиады заодно будет отпразднована и капитуляция короновируса….

Лично мне второй вариант больше нравится….

Фотография   отсюда

Источник: Ирек Муртазин



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Мнение: Капитулирует ли короновирус до начала Олимпиады в Токио?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12 / Медики назвали шесть распространенных ошибок при приеме душа

21.01 / Xiaomi одной из первых выпустит смартфоны на платформах Snapdragon 865, 765G и 720G

11.01 / В Омске СК расследует жестокое избиение четырехлетнего мальчика отчимом

26.12 / Как Меган Маркл и принц Гарри отметили Рождество вдали от королевской семьи

19.12 / Княгиня Шарлен и князь Альбер раздали детям подарки в преддверии Рождества

03.02 / Кайли Дженнер показала фотографии с празднования 2-летия дочери, на которое потратила 100 тысяч долларов

26.12 / Выступление на корпоративе 74-летнего Юрия Антонова оценивается в 15 миллионов рублей

16.01 / Медики назвали правила купания на Крещение

21.01 / Саша Черно рассекретила пол будущего ребенка

07.12 / Мнение: Неизвестный Гоголь

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика