Мнение: Капитулирует ли короновирус до начала Олимпиады в Токио?

14.02.2020, 0:53, Разное
Короновирус уже давно добрался до Японии. И не только на круизном лайнере Diamond Princess, на котором количество зараженных уже перевалило за две сотни…
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с коронавирусом, не обсуждается.
Но это пока. Если короновирус будет расползаться такими темпами, Олимпиада, скорей всего, не состоится.
Думаю, что уже очевидно, что сборную Китая на Олимпиаду не пустят. Россия и так не едет…. А Олимпиада без таких серьезных спортивных держав, как Китай и Россия, — это уже Олимпиада, а какие-то лайт-старты…
Впрочем, до начала церемонии открытия Олипийских игр в Токио, запланированных на 24 июля, еще более пяти месяцев. За это время произойдет одно из двух:
— или короновирус наураганит, счет погибшим пойдет на десятки, а то и сотни тысяч, и на Олимпиаду в Токио вообще никто не поедет.
— или короновирус обуздают, угроза вымирания минует человечество, и на открытии токийской Олимпиады заодно будет отпразднована и капитуляция короновируса….
Лично мне второй вариант больше нравится….
Фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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