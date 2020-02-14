Мнение: Капитулирует ли короновирус до начала Олимпиады в Токио?

14.02.2020, 0:53, Разное

Короновирус уже давно добрался до Японии. И не только на круизном лайнере Diamond Princess, на котором количество зараженных уже перевалило за две сотни…

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в связи с коронавирусом, не обсуждается.

Но это пока. Если короновирус будет расползаться такими темпами, Олимпиада, скорей всего, не состоится.

Думаю, что уже очевидно, что сборную Китая на Олимпиаду не пустят. Россия и так не едет…. А Олимпиада без таких серьезных спортивных держав, как Китай и Россия, — это уже Олимпиада, а какие-то лайт-старты…

Впрочем, до начала церемонии открытия Олипийских игр в Токио, запланированных на 24 июля, еще более пяти месяцев. За это время произойдет одно из двух:

— или короновирус наураганит, счет погибшим пойдет на десятки, а то и сотни тысяч, и на Олимпиаду в Токио вообще никто не поедет.

— или короновирус обуздают, угроза вымирания минует человечество, и на открытии токийской Олимпиады заодно будет отпразднована и капитуляция короновируса….

Лично мне второй вариант больше нравится….

Фотография отсюда