Мнение: Рекорд отечественного вагоностроения, сокращение авиаперевозок и плохие европейские дороги

14.02.2020, 0:35, Разное

1. Гибнущая Россия поставила в прошлом году очередной рекорд по производству грузовых вагонов – 79,6 тысяч штук. Так много в РСФСР и РФ не производили никогда, предыдущий рекорд был в 2012 году. О наших успехах в вагонном импортозамещении пишет коллега genby:

https://genby.livejournal.com/821874.html

Если так пойдет дальше, то через несколько лет мы будем строить больше вагонов, чем весь Советский Союз на пике производства в 1980-е годы. Другой вопрос, а будет ли спрос на эту продукцию.

То, что наши железнодорожники и иностранные клиенты закупают большие объёмы вагонов, это хороший знак – не только для вагоностроительной отрасли, но и для российской экономики в целом.

Однако намечается проблема. Объёмы перевозок грузов по российским железным дорогам за год сократились на 1,4%:

http://www.yktimes.ru/новости/zhd-zafiksirovali-obvalnoe-padenie-gruzoperevozok-po-vsey-rossii/

Падение пока небольшое, но такого не случалось с 2016 года. Отчасти, возможно, это связано с тёплой осенью и зимой, что могло способствовать снижению перевозок угля, нефти и прочих энергоносителей.

2. Ещё один тревожный сигнал, говорящий о возможном скором наступлении мирового кризиса. Масштабы авиаперевозок в мире впервые за много лет сократились – как грузовых, так и пассажирских:

https://lenta.ru/news/2020/02/06/iata/

В 2019 году грузовые авиаперевозки во всем мире сократились на 3,3 процента по сравнению с 2018 годом. Рынок упал впервые с 2012 года, а хуже ситуация обстояла только в 2009-м, в период мирового финансового кризиса. Тогда сокращение составило 9,7 процента. Такая статистика приводится в сообщении Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Эту динамику называют признаком нового кризиса. Она свидетельствует о замедлении мировой торговли, о проблемах в странах ВВП с обрабатывающей промышленностью и уменьшении доверия со стороны деловых кругов.

В декабре падение в годовом выражении составило 2,7 процента. Сильнее всего проблемы обозначились в странах Латинской Америки (минус 5,3 процента), в Азиатско-Тихоокеанском регионе (минус 3,5 процента), на Ближнем Востоке и в Северной Америке (оба региона — минус 3,4 процента). Вырос показатель на 10,3 процента только в Африке.

Одновременно сократился и объем международных пассажирских перевозок — на 3,9 процента в декабре и на 3,3 процента за весь 2019 год.

Гендиректор IATA Александр де Жуньяк заметил, что главной причиной проблем в 2019 году стал рост напряженности в торговых отношениях. Однако даже подписание первой части сделки США и Китая не гарантирует улучшение ситуации. Прогнозы осложняет вспышка коронавируса в Китае, о влиянии которого на мировую экономику говорить пока рано.

Недавно я писал про то, как европейцы отказываются из-за авиаперелётов, потому что им стыдно летать — самолёты слишком неэкологичны:

https://olegmakarenko.ru/1775683.html

Но судя по приведённой выше статистике, в других регионах мира дела на авиарынке ещё хуже, чем в Европе, так что деятельность зелёных активистов, по-видимому, играет здесь всё-таки не первую роль.

3. Мне кажется, европейские дороги не так уж и хороши:

https://9gag.com/gag/aN0qjNr

Некоторые комментаторы на Reddit тоже поначалу подумали, что дело происходит в России. Похоже, русский стиль становится всё более модным в мире.