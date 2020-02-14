В Сети появилось объявление о продаже личных данных 20 тысяч клиентов Сбербанка

14.02.2020, 0:30, Новости дня

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В Сети выставили на продажу персональные данные 20 тысяч клиентов Сбербанка. Об этом сообщает издание "Известия".

Как уточняется, информацию об одном клиенте можно приобрести за 35 рублей. В частности, по клиентам можно узнать фамилию, имя и отчество, дату рождения, паспортные данные, номера телефонов, номера счетов, а также названия банковских подразделений.

Журналисты проверили мобильные телефоны через приложение "Сбербанк Онлайн" – в шести случаях из десяти имя, отчество и первая буква фамилии совпали с представленными данными. Три номера оказались не привязаны к мобильному сервису, еще один номер показал другое имя.

В объявлении о продаже сообщалось о готовности пополнять базу данными десятков тысяч новых клиентов еженедельно.

Журналистам удалось найти объявление о продаже 100-тысячной базы данных клиентов Сбербанка, но тестовый фрагмент представлен не был.

В октябре 2019 года руководство Сбербанка сообщило о возможной утечке данных по кредитным картам, затронувшей минимум 200 клиентов. Затем в процессе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал персональные данные о пяти тысячах пользователей карт. При этом значительное количество информации устарело, поэтому клиенты не потеряли средства, отметил банк.



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В Сети появилось объявление о продаже личных данных 20 тысяч клиентов Сбербанка

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