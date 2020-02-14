В Ираке обстреляли военную базу, на которой дислоцируются американские военные

14.02.2020, 0:30, Новости дня

Вечером 13 февраля неизвестные обстреляли военную базу сил антитеррористической коалиции в окрестностях иракского города Киркук. Об этом сообщил Twitter пресс-центра Сил безопасности Ирака.

«Силы безопасности проводят поисковую операцию в поисках преступников. Уже обнаружена пусковая база с 11 ракетами, которые не были выпущены», – сказано в сообщении.

* * * * K1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * .

* * * .

— * * * (@SecMedCell) February 13, 2020

На территории базы, где дислоцированы американские военные, упала одна ракета, сообщило агентство Rudaw со ссылкой на представителя коалиции. Информации о пострадавших нет.

По информации Reuters, сразу после обстрела в воздух были подняты самолеты коалиции.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за пуск ракеты.

27 декабря базу в Киркуке обстреляли ракетами, погиб американский подрядчик и еще несколько военных получили ранения. В ответ в ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В ночь на 8 января Корпус стражей исламской революции сообщил об обстреле американской авиабазы Аль-Асад в Ираке. Операцию, в ходе которой были выпущены «десятки ракет», в Иране назвали «Мученик Сулеймани». Позже в Пентагоне проинформировали, что ракетному обстрелу подверглась также военная база в иракском городе Эрбиль.

По данным Пентагона, 109 американских военнослужащих получили черепно-мозговые травмы в результате обстрела баз.