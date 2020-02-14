Хоуп Хикс возвращается в Белый дом

14.02.2020, 0:30, Новости дня

Хоуп Хикс, которая была одним из наиболее давних и доверенных советников президента Дональда Трампа, возвращается в Белый дом в тот момент, когда предвыборная кампания по переизбранию Трампа набирает обороты.

Хикс будет назначена советником президента. Она будет работать вместе с Джаредом Кушнером, зятем и старшим советником Трампа, а также Брайаном Джеком, политическим директором Белого дома, сообщил источник, знакомый с ситуацией. Собеседник согласился рассказать об этом АР на условиях анонимности, так как официальное сообщение о возвращении Хикс пока не было сделано. Хикс не будет входить в состав пресс-службы Белого дома, добавил представитель администрации.

Хикс, работавшая в избирательном штабе Трампа перед выборами в 2016 году и переехавшая вместе с президентом в Вашингтон после его победы, работала директором Белого дома по коммуникациям вплоть до 2018 года, когда она подала в отставку. Хикс переехала в Калифорнию и приступила к работе в Fox Corporation: ее назначили исполнительным вице-президентом и директором по внешним связям.

«Я работала с Хоуп в течение почти шести лет и могу без колебаний сказать, что она является одним из самых талантливых и грамотных людей, с которыми мне довелось пересекаться. Она всегда поражала меня своей спокойной уверенностью, преданностью и опытом, и я очень рада приветствовать возвращение Хоуп в Белый дом», — говорится в заявлении пресс-секретаря администрации Стефани Гришэм.

«Нет никого, кто был бы так предан делу воплощения в жизнь программы президента Трампа, чем Хоуп Хикс. Мы рады тому, что она возвращается в команду», — говорится в заявлении Кушнера.

Известная своей лояльностью и непубличностью, Хикс, по словам представителей Белого дома, всегда умела «считывать» настроение президента и помогала коллегам ориентироваться во время общения с Трампом.

Накануне стало известно, что еще один бывший помощник президента, телохранитель Джон Макинти, вернулся в Белый дом спустя два года после своего увольнения в 2018 году.