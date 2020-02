ММА. Алексей Олейник в Сан-Пауло будет драться с Фабрисио Вердумом

14.02.2020, 0:30, Новости дня

Определился очередной соперник российского бойца-тяжеловеса смешанных единоборств Алексея Олейника, который 18 января победил на турнире UFC 246 американца Мориса Грина. 9 мая в Сан-Пауло он будет драться с экс-чемпионом лиги бразильцем Фабрисио Вердумом.

Fabricio Werdum will fight Alexey Oleynik at #UFC250 in São Paulo, Brazil. (May. 9, 2020). (per @vevyrodrigues/@raphamarinho/@canalCombate) #UFC #MMA #UFCESPN #UFCSaoPaulo pic.twitter.com/OMwRg4yNcl

— MaRCeL DoRFF 🇳🇱🇮🇩 (@BigMarcel24) February 13, 2020

Этот бой станет одним из главных на юбилейном турнире UFC 250. Вердум был чемпионом американской лиги в тяжелом весе и в свое время дрался с обоими братьями Емельяненко, победив в 2006 году младшего Александра, а в 2010-м – старшего Федора. Свой последний бой Вердум проиграл на турнире UFC Fight Night еще одному россиянину Александру Волкову.

Олейник провел в рамках UFC 11 боев, из которых выиграл семь. Он не раз встречался с бразильскими бойцами и имеет на своем счету две победы над весьма именитыми Тиагу Сантосом (2009 год) и Жуниором Албини (2018).