Мнение: Как загреметь ни за что в ливийскую тюрьму

14.02.2020, 0:08, Разное

Стучало бы ваше сердечко спокойно, если кто-то из близких вам людей просиживал пустой срок в тюрьме? Пустой – потому что необоснованный, незаконный. Вот знаете, взяли да пригребли без разбора. Что-то подобное, очень несправедливое и неприятное, переживают сейчас семьи россиян, незаконно содержащихся в ливийской тюрьме. Почитайте интервью с женой одного из них.

Прямо сейчас в одной из тюрем ливийского Триполи сидят двое ни в чем не виновных россиян – Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Социологи, которые проводили в стране политологические исследования в мае 2019 года, были схвачены местным вооруженным формированием RADA и не были отпущены даже по завершении Берлинской конференции.

Дело в том, что RADA «на бумаге» выступает ЗА временное правительство страны, что говорит только об одном – официальная Ливия может посодействовать освобождению россиян, вот только не хочет этого делать по каким-то причинам. По крайней мере, России ничего неизвестно о какой-либо реакции Триполи на требование освободить невинных граждан.

В интервью «Комсомольской правде» супруга Максима, Наталья Шугалей, подтверждает тезис о том, что мужчинам не предъявлено никаких обвинений, и, что поражает еще больше, им не позволяют связаться с адвокатами и получить хоть какую-то помощь. Да хотя бы консультацию.

На фоне обвинений многих иностранных СМИ во вмешательстве Максима и Самера в выборы, мы узнаем, что никаких выборов в стране нет. И даже не предвиделось. Да и вообще, как отмечает Наталья, ее супруг Максим недавно перенес инсульт, а Самер болен диабетом. Какое еще вмешательство?! Куда? Они просто делали свою работу…

Полное интервью с Натальей Шугалей читайте по ссылке.