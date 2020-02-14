Российские туристы начали отказываться от круизов по Юго-Восточной Азии

14.02.2020, 0:06, Новости дня

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Из-за боязни коронавируса российские туристы начали отказываться от круизов, заявил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Есть отказы от круизов, причем, не только в Азии, но в другие регионы мира. И не только на ближайшее время. Туристы готовы даже на штрафные санкции", — отметила Тюрина в интервью "Интерфаксу".

При этом отказов от круизов в другие регионы мира пока мало, но круизы в Юго-Восточную Азию отменяют многие россияне. Туроператоры отменяют круизы или меняют маршруты круизов в Юго-Восточной Азии. "Около 70% туристов согласились на изменение маршрутов, остальным вернули стоимость круиза", — пояснила Тюрина.

Туристы выжидают, спрос сократился. Продажи у некоторых туроператоров снизились на 10-15% в годовом выражении. Пострадали даже речные круизы на судах, зафрахтованных только под россиян, где китайских туристов нет. "Это особенно неприятно, потому что сейчас близится традиционный пик продаж летних круизов. С другой стороны, рынок речных круизов восстановится быстрее, чем морских", — отметила Тюрина.

Между тем круизы по Персидскому заливу с заходом в порты ОАЭ и Омана раскупают очень хорошо, таких низких цен никогда не отмечали. Продажи круизов по Средиземному морю также не пострадали.



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Российские туристы начали отказываться от круизов по Юго-Восточной Азии

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