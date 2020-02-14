Родственники отказываются забрать детей из заброшенного дома в Чите

14.02.2020, 0:06, Новости дня

Родственники четырех детей, найденных в заброшенном доме в Чите, отказываются взять их себе, ссылаясь на нехватку денег. Об этом РИА Новости заявил омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в Ингодинском районе найдены четыре ребенка в возрасте от 3 до 11 лет. Они проживали там с мужчиной, который не являлся их законным отцом – в их свидетельствах о рождении стоял прочерк в графе "отец". Мужчина находился в розыске за причинение вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время его отправили в изолятор. Полиция разыскала мать малышей, которая оказалась бездомной.

Пока неизвестно, кто возьмет себе детей. В настоящее время они помещены в социально-реабилитационный центр. С ними работают социальный педагог и психолог.