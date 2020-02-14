Родственники отказываются забрать детей из заброшенного дома в Чите

14.02.2020, 0:06, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Родственники четырех детей, найденных в заброшенном доме в Чите, отказываются взять их себе, ссылаясь на нехватку денег. Об этом РИА Новости заявил омбудсмен Анна Кузнецова.

Ранее сообщалось, что в заброшенном доме в Ингодинском районе найдены четыре ребенка в возрасте от 3 до 11 лет. Они проживали там с мужчиной, который не являлся их законным отцом – в их свидетельствах о рождении стоял прочерк в графе "отец". Мужчина находился в розыске за причинение вреда здоровью средней тяжести. В настоящее время его отправили в изолятор. Полиция разыскала мать малышей, которая оказалась бездомной.

Пока неизвестно, кто возьмет себе детей. В настоящее время они помещены в социально-реабилитационный центр. С ними работают социальный педагог и психолог.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Родственники отказываются забрать детей из заброшенного дома в Чите

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Послы Польши и Израиля осудили чествование памяти Бандеры, Мельника и Лип в Украине

05.01 / Раскрыта дата премьеры Samsung Galaxy S20 и Galaxy Fold 2

05.02 / Процедура импичмента Дональда Трампа близка к завершению

11.02 / 22 февраля плавучий космодром «Морской старт» начнет перебазирование в Приморье

03.12 / Генсек НАТО вслед за Трампом раскритиковал слова Макрона о «смерти мозга» альянса

27.12 / В Казахстане из-за авиакатастрофы отменили более 100 рейсов компании Bek Air

03.12 / МРК «Ингушетия» провел стрельбы в Черном море

11.02 / Проворов забил и помог «Филадельфии» обыграть «Флориду»

12.02 / Xiaomi обещает установить в Mi 10 «экран мечты»

13.02 / Задержана женщина, бросившая сына в переходе метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика