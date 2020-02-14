Смартфон Honor 9X появится в России в изумрудно-зеленом корпусе

14.02.2020, 0:04, Разное

В РФ смартфон Honor 9X появится в изумрудно-зеленом корпусе. Об этом рассказали представители компании производителя. Новинка поступит в продажу 14 февраля.
Специально ко Дню святого Валентина на российский рынок поступил Honor 9X в новом цвете. Смартфон изумрудно-зеленого цвета будет продаваться по цене 16990 рублей. Напомним, что модель поступила в продажу в ноябре прошлого года. Отмечено, что российский вариант Honor 9X значительно отличается от версии производителя, дополнительно появился дорогостоящий вариант Premium.

Устройства отличаются внешним видом, например, сканер отпечатков пальцев перенесли на заднюю панель, разместили дополнительную камеру. Телефон имеет 6,59-дюймовый экран с расширением 2340х1080, 16-мегапиксельную фронтальную выдвижную камеру и два модуля основной камеры на 48 и 2 Мп. Емкость аккумулятора — 4000 мАч, есть 4 гигабайта оперативки и 128 Гб флеш-памяти.



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Смартфон Honor 9X появится в России в изумрудно-зеленом корпусе

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