В сети обнародовали кадры стрельбы харьковских полицейских по автомобилю с пассажирами. Видео

13.02.2020, 23:54, Новости дня
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Видео: Прокуратура Харківської області / YouTube
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13.02.2020, 23:54, Новости дня
видео
Видео: Прокуратура Харківської області / YouTube
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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