В сети обнародовали кадры стрельбы харьковских полицейских по автомобилю с пассажирами. Видео

13.02.2020, 23:54, Новости дня

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Видео: Прокуратура Харківської області / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В сети обнародовали кадры стрельбы харьковских полицейских по автомобилю с пассажирами. Видео

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