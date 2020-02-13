«Моя гениальная подруга»: онлайн-премьера второго сезона сериала-бестселлера на HELLO.RU

13.02.2020, 23:50, Разное

Обращаем ваше внимание, что посмотреть первую серию на HELLO.RU можно будет в течение недели: вплоть до 20 февраля. Также советуем внимательно следить за действием на экране — ваш ждет приятный сюрприз от сервиса more.tv, на котором вы при желании сможете проследить за дальнейшим развитием событий в сериале.

Из промозглого и серого февраля прямиком на улицы солнечного Неаполя вас перенесет проект «Моя гениальная подруга», созданный по мотивам одной из самых известных книжных серий последних лет. Речь о четырех романах загадочной писательницы Элены Ферранте, так называемом «Неаполитанском квартете» посвященном дружбе двух очень разных героинь. История отношений бойкой бунтарки Лилы и на первый взгляд спокойной и прилежной Элены тянется сквозь годы, минуя влюбленности, студенческие волнения и исторические события в Италии в середине XX века.

Первая часть этой тетралогии — собственно, роман «Моя гениальная подруга» — вышла на экраны в прошлом году, завершившись свадьбой Лилы Черулло и Стеффано Карраччи. Причем за производство сериала с самого начала отвечал ни много ни мало современный классик итальянского кино Паоло Соррентино. За экранизацию второй книги — «История нового имени» — он взялся уже вместе с лауреаткой Каннского кинофестиваля, режиссером Аличе Рорвахер. В центре сюжета — стремительно меняющийся мир 60-х годов, все те же две подруги и муж Лилы Стеффано: ради любимой, но непокорной жены он готов на все, но та, в силу своего неуемного характера не может найти себя в этой новой — на первый взгляд — счастливой семейной жизни.

Лила в сериале «Моя гениальная подруга»

У внешне умиротворенной Элены, впрочем, тоже не все спокойно. Подготовке к университету и литературным амбициям мешают романтические чувства, да и подруга Лила постоянно ищет ее внимания и помощи. Молодым женщинам предстоит испытать на себе первые жестокие разочарования, предательства, непонимание общества и, конечно, бурные романы. «История нового имени» — пожалуй, самая насыщенная событиями часть «Неаполитанского квартета». И точно таким же насыщенным событиями обещают быть сам сериал.

Кадр из сериала «Моя гениальная подруга»