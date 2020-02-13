Анна Курникова и Энрике Иглесиас снова стали родителями: первые фото третьего ребенка пары

13.02.2020, 23:50, Разное

Несколько минут назад испанский певец Энрике Иглесиас и российкая теннисистка Анна Курникова почти одновременно опубликовали фотографии, сделанные сразу после рождения их третьего ребенка. Энрике запостил кадр, на котором он в медицинском халате, маске и шапочке держит на руках малышку — судя по розовой шапочке с большим бантом, у пары родилась девочка. В аккаунте Анны же появилось похожее фото, только новорожденная лежит на маме, а та лишь слегка обнимает ее.

Моя Радость 30.01.2020 (My Sunshine 01.30.2020),

— написали оба родителя в Instagram. Из этой короткой фразы можно сделать два вывода: во-первых, девочка появилась на свет еще 30 января, во-вторых, ее, возможно, зовут Саншайн. HELLO! поздравляет с пополнением и желает маме и малышке крепкого здоровья!

Кстати, несколько дней назад, 10 февраля, в СМИ просочилась информация, что Анна родила. Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN рассказал брат Энрике, Хулио Иглесиас-младший:

У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив,

— сказал он. Однако подтвердить радостную новость Анна и Энрике решили только сейчас.

Напомним, СМИ получили официальное подтвеждение беременности Анны Курниковой лишь в конце января. Пара была замечена на своей небольшой яхте у берегов Майами — компанию им составил только любимый пес Макс, а близнецы — годовалые Люси и Николас — остались дома с няней. Первым кадры опубликовал испанский HOLA! На них Анна находилась на последних месяцах беременности.

Напомним, русская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас познакомились в 2001 году на съемках клипа Escape, в котором Анна сыграла главную роль. И с тех самых пор они не расставались. 16 декабря 2017 года влюбленные стали родителями — у пары родились сын Николас и дочь Люси. На концерте в Будапеште в марте 2018-го певец впервые рассказал о малышах, признавшись им в любви:

Я стал отцом приблизительно 12 недель назад и хочу сказать вам о двух вещах: любите своих детей! Я своих люблю безумно! На самом деле о трех вещах: я люблю свою девушку и люблю вас, черт побери, за то, что вы были здесь сегодня вечером!

Доподлинно неизвестно, состоят ли Анна и Энрике в официальных отношениях — за много лет романа на безымянном пальце Анны блестели разные кольца, очень похожие на обручальные. Но в октябре 2018 года в разговоре с журналистами Иглесиас назвал Курникову уже не девушкой, а женой.

Я очень люблю свою жену. Дети только укрепили нашу связь. А что касается интима… все стало еще лучше,

— разоткровенничался тогда Энрике.