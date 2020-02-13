В Херсоне откроют центр дистанционного обучения для крымчан – Коляда

13.02.2020, 23:42, Новости дня

В Херсоне планируют открыть центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма. Об этом 12 февраля во время выездного заседания комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в КПВВ «Чонгар» сообщила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда, передает «Крым.Реалии».

По словам министра, уже есть договоренность об открытии центра с руководством Херсонской области.

«Он будет находиться на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала относительно этого президенту. И наше задание сейчас – отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать всей Украиной такие центры дистанционного образования. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться», – пояснила Коляда.

13 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Херсонской области планируют построить городок для переселенцев из Крыма.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В мае 2018 года уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что российские власти переселили на территорию аннексированного Крыма более миллиона человек.

По официальным данным, на конец 2019 года из Крыма за время аннексии выехало почти 43 тыс. человек. По данным ОБСЕ и украинских общественных организаций, общее количество переселенцев с полуострова может достигать 100 тыс. человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Херсоне откроют центр дистанционного обучения для крымчан – Коляда

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