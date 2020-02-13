В Петербурге врач подал в суд на сбежавшую из-под коронавирусного карантина. Она сравнила палату с тюрьмой

13.02.2020, 23:41, Новости дня

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга подал в суд на пациентку, сбежавшую из-под коронавирусного карантина. Медики приравняли ее побег к хулиганству и пригрозили штрафом и принудительной госпитализацией. Содержание в больничной палате Алла Ильина назвала нарушением своих конституционных прав на свободу передвижения.

«Интерфакс» сообщает также об иске главы Роспотребнадзора Петербурга: якобы у пациентки заподозрили новый коронавирус.

Алла Ильина прилетела из Китая 30 января. В Пулково ей посоветовали при малейших проблемах со здоровьем обращаться к врачам. 4 февраля у нее заболело горло, и после вызова «скорой» к ней пришла комиссия из Роспотребнадзора и отправила ее на 14-дневный карантин, хотя, по ее словам, ей обещали, что он продлится один день.

В одноместной палате она провела четыре дня и сравнила ее с тюрьмой. По ее словам, в помещении к тому же стояла невыносимая жара.

«Вот отсюда я должна получать воздух. Вся комната – герметичная, воздух не идет. На мои просьбы мне сказали: «Я не знаю, как это работает, может быть, в понедельник придет техник и включит вам воздух», – рассказывала Алла в записанном в больнице видео.

Два анализа на коронавирус показали отрицательный результат, у пациентки лишь немного болело горло. Но выпускать Ильину врачи не торопились, и она решила бежать.

«На двери установлен электромагнитный замок. Я разобрала короб, замкнула провода,, и во время этого дверь открылась. Собрала свои вещи и пошла по коридору», – видео с планом побега беглянка позже опубликовала на своей странице в социальной сети. По словам Ильиной, ее несколько дней никто не разыскивал.

Из больничного карантина Алла вернулась к себе домой – в квартиру в центре Петербурга. Лишь спустя четверо суток, когда о происшествии рассказала местная пресса, медики обнаружили пропажу пациентки и… подали на нее в суд. Теперь Ильиной может грозить денежный штраф и новая, принудительная госпитализация.

«Сегодня 14-й день, как я вернулась, я здоровая. И зачем меня еще заключать на 14 дней? У меня есть страх, что там мне могут что-нибудь сделать, воздействовать на меня каким-то образом, в заключении. Потому что чтобы выгородиться, лучше чтобы я была чем-то больна».

В четверг утром в квартиру к Ильиной позвонили люди, представившиеся сотрудниками Роспотребнадзора. Они заявили, что хотят осмотреть сбежавшую пациентку. Но Алла им не открыла. Доказывать, что не больна и в госпитализации не нуждается, она теперь собирается вместе со своим адвокатом. К его приезду, кстати, визитеры почему-то поспешили уйти.

Виталий Черкасов, адвокат Аллы Ильиной, считает, что его подзащитная ни в чем не виновата: «Никто ее надлежащим образом письменно не проинформировал, на какой период она должна содержаться в Боткинской больнице. Она выполнила устную договоренность, сутки там пробыла. И в этой ситуации, мы полагаем, нет оснований привлекать ее к какой-либо административной ответственности».

Сама Алла Ильина вспоминает, что ее уговаривали лечь на карантин всего на одну ночь. Уже за дверью на замке выяснилось, что ее обманули.

«В палате есть две кнопки экстренного вызова и две кнопки радио. Я их все включала, стучала в окно, чтобы хоть кто-то обратил внимание, подошли, дали бы мне там ручку… На меня не обращали внимания! Я себя почувствовала в тюрьме», – рассказывает Алла.

В Боткинской больнице от комментариев отказываются. Сама сбежавшая пациентка уверенно заявляет, что сейчас она абсолютно здорова.

За последние сутки в китайской провинции Хубэй, являющейся очагом эпидемии нового коронавируса, смертность от вируса повысилась почти на четверть – ​от осложнений умерли 242 человека.

В общей сложности в провинции насчитывается 1310 смертельных случаев, включая 1036 случаев в Ухане. Накануне власти провинции сообщали о 1068 жертвах заболевания. Это рекордное увеличение числа погибших от вируса: до сих пор наибольшее увеличение числа смертей за сутки зафиксировали 10 февраля (103 новых смерти).

Китайские власти отмечают, что перешли на новую методику диагностирования и пересмотрели поставленные ранее диагнозы: из-за этого число зафиксированных случаев заражения увеличилось.

В России зафиксированы всего два случая заболевания коронавирусом. Накануне из больницы Читы выписали гражданина Китая, который ранее жаловался на условия содержания: мужчину не устраивало, что врачи не подтверждают его диагноз и возможное заражение членов его семьи – дочери и жены. Семья мужчины останется в больнице до 14 февраля, сам он пока будет находиться в Чите.

За день до этого из больницы в Тюмени также выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая. Результаты анализов контактирующих с ней людей оказались отрицательными. Таким образом, в России вылечились оба инфицированных COVID-19 человека.