В США выступления джазмена Бутмана сопровождались протестами – он был доверенным лицом Путина

13.02.2020, 23:41, Новости дня

В Бостоне концерт российского музыканта Игоря Бутмана сопровождался протестами активистов группы Arts Against Aggression, которые обычно пикетируют выступления российских исполнителей, подписавших письмо в поддержку аннексии Крыма и в целом поддерживающих политику Владимира Путина. Ранее активисты пикетировали выступления Владимира Спивакова, Валерия Гергиева, Дениса Мацуева и других российских деятелей культуры.

Перед входом в русско-еврейский центр «Макор» в Бостоне пикетчики устроили инсталляцию «Цена хорошего джаза», сообщает Радио Свобода. Она представляла собой шесть лежащих на земле манекенов с табличками R.I.P. («покойся с миром»): Конституция, свобода самовыражения, право на свободные и честные выборы, гражданские права, права меньшинств, свободная пресса. Перед ними установили картонную фигуру Владимира Путина, держащую плакат – «Прийти на мое шоу Бутмана – твой патриотический долг».

Участники акции объясняли зрителям, которые заплатили $35 за «хороший джаз», что остальную цену заплатили российские граждане. ​

На вопрос зрителей, при чем же тут Бутман, авторы инсталляции отвечали, что Игорь Бутман не просто музыкант, он еще и активный политик, доверенное лицо президента Путина, член высшего совета партии «Единая Россия». Бутман, по словам протестующих, поддержал агрессию против Украины, аннексию Крыма, призывал москвичей не выходить на митинги за честные выборы, а его партия провела в парламенте законы, запрещающие американским гражданам усыновлять российских сирот.

Игорь Бутман приехал в Бостон после выступлений в Нью-Йорке, которые продолжались 4 дня и также сопровождались протестами. Из первоначально запланированных в рамках турне концертов два были отменены: в джазовых клубах The Promontory в Чикаго и Blue LLama Jazz Club в Энн-Арбор.

Ранее в своем фейсбуке Бутман призвал «любителей джазовой музыки не поддаваться на информационные провокации, которые устраивает некая группа лиц в своих интересах, пытаясь выдать желаемое за действительное». По его словам, «любой профессионал концертной индустрии знает, что гастрольный график может претерпевать изменения – это нормальный рабочий момент, и раздувать шум вокруг этого, не разобравшись в ситуации, некорректно».

Бутман – гражданин России и США. Поездки американских граждан на территорию аннексированного Россией Крыма являются нарушением международных санкций. Американские активисты пытаются не допустить выступлений музыканта в США.