Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу

13.02.2020, 23:31, Новости дня

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Финал Кубка России пройдет в Екатеринбурге 13 мая. Это решение было принято на заседании исполкома Российского футбольного Союза.

Четвертьфинальные матчи запланированы на 4 и 5 марта. Борьбу за путевки в полуфинал поведут "Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва), "Ахмат" (Грозный) – "Зенит" (Санкт-Петербург), "Шинник" (Ярославль) – "Урал" (Екатеринбург), "Химки" – "Торпедо" (Москва).

Кроме того, было принято решение о реформировании формулы Кубка России. Начиная с сезона 2020-21 участники европейских кубков будут начинать борьбу за Кубок РФ с 1/8 финала, а не с 1/16 финала как сейчас.



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Екатеринбург примет финал Кубка России по футболу

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