Украинские полицейские во время обыска обчистили предприятие при обществе слепых

13.02.2020, 23:31, Новости дня

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В Одессе полицейские похитили несколько вещей во время обысков в офисе компании, сотрудничающей с обществом слепых. Камера наблюдения зафиксировала вороватых стражей порядка.

Инцидент произошел 30 января. На кадрах видно, как трое стражей порядка выглядывают на столах плохо лежащие вещи. Женщина прикарманивает себе скотч.

 

"Так, что мне еще нужно?! Колонка у меня есть, чайничек есть…", — перечисляет она.

Ее коллеги тоже не остались в стороне, взяли кусачки и набор шестигранников и открыли упаковку пряников, при этом один из них поинтересовался, не обидятся ли владельцы.

Все происходило на предприятии, владельцев которого обвинили в отсутствии патентов и изъяли оборудование стоимостью 3,8 миллиона рублей. Суд встал на сторону бизнесменов, признав их невиновными, но оборудование им, по данным СМИ, так и не вернули.

В Национальной полиции в Одесской области подтвердили, что на записи фигурируют стражи порядка. Их уже отстранили от работы на время служебной проверки.



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Украинские полицейские во время обыска обчистили предприятие при обществе слепых

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