Ученые связали с кариесом вещество в питьевой воде

13.02.2020, 23:31, Новости дня

Эксперты из Школы стоматологии Университета Западной Вирджинии заявили, что у детей с более высокими концентрациями определенного химического вещества в крови также гораздо чаще развивается кариес.

Сегодня огромное количество вредных веществ при производстве антипригарной посуды, ковров, картона и других продуктов уже не используются. Тем не менее, они сохраняются в окружающей среде и являются опасными для человечества. Ранее специалисты уже связали их с развитием ряда серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых. Недавно эксперты обнаружили, что изучаемые химические вещества оказывают крайне негативное влияние на здоровье зубов. В ходе исследования был проведен анализ данных 629 детей, у которых брали образцы крови.

Оказалось, наличие в воде специфических химических веществ непосредственно связано с развитием кариеса у детей.  



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Ученые связали с кариесом вещество в питьевой воде

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