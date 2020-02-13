Обнаружена рекордно близкая к Земле новорождённая планета-гигант

13.02.2020, 23:31, Новости дня

Астрономы нашли едва сформировавшуюся гигантскую планету, находящуюся удивительно близко к Земле. Но на этом сюрпризы не закончились: дистанция между этим миром и его родительской звездой заставила специалистов поломать голову.

Открытие описано в научной статье, опубликованной в журнале Research Notes of the AAS.

Исследователи использовали второй релиз данных орбитального телескопа Gaia для поиска звёзд, вокруг которых обращаются массивные тусклые тела. Удивительная точность инструмента позволяет фиксировать небольшие смещения светила, вызванные гравитацией спутника.

Астрономы обратили внимание на молодую звезду 2MASS 1155-7919, которой всего около 5 миллионов лет, примерно в тысячу раз моложе нашего Солнца. Её движение выдавало присутствие компаньона, которому присвоили обозначение 2MASS 1155-7919 b.

"Тусклый прохладный объект, который мы нашли, очень молод и всего в десять раз массивнее Юпитера. Это означает, что мы, вероятно, наблюдаем планету-младенца, возможно, всё ещё в разгаре формирования", — говорит первый автор статьи Дороти Диксон-Вандервельде (Dorothy Dickson-Vandervelde) из Рочестерского технологического института.

Астрономы не впервые открывают новорождённые миры. Но 2MASS 1155-7919 b выделяется среди них тем, что находится рекордно близко к Земле: всего 330 световых лет. (Для справки: радиус Млечного Пути превышает 50 тысяч световых лет). Это означает, что астрономам будет проще изучать её и на её примере выяснять, как формируются планеты.

Однако небесное тело примечательно не только этим. Оно находится в 600 раз дальше от родительской звезды, чем Земля от Солнца. Человечеству известно более четырёх тысяч экзопланет, и крайне редко они настолько удалены от своих светил (впрочем, на этой статистике должен сказываться и тот факт, что подобные миры чрезвычайно трудно обнаружить).

"Это только четвёртый или пятый пример гигантской планеты, находящейся так далеко от своей родительской звезды, и теоретики пытаются объяснить, как они образовались или оказались там", — отмечает Диксон-Вандервельде.

Действительно, по существующим теориям, планеты зарождаются гораздо ближе к своим звёздам. Изучение 2MASS 1155-7919 b, возможно, заставит специалистов дополнить и уточнить свои модели формирования планетных систем.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о самых молодых планетах в истории и о двойнике Солнечной системы, зарождающемся относительно недалеко от Земли.

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Вести.Наука