УАЗы стали дороже, но теперь должны меньше ржаветь

13.02.2020, 23:30, Новости дня

УАЗ поднял цены на свои внедорожники, а также рассказал о новых решениях, благодаря которым автомобили должны стать устойчивее к коррозии.

В феврале цены на УАЗы не устояли на месте и начали расти, подсчитали на сайте «Цена Авто». Если точнее, «Хантер», «Патриот» и Пикап 2020 года производства стали дороже на 15 000 рублей.

Теперь «Хантер» в базовой версии Классик Fleet стоит 752 тысяч рублей, а самая дорогая версия «Экспедиционный» обойдется уже в 1 015 000 руб.

УАЗ «Патриот» в стартовой комплектации Классик Fleet теперь доступен за 835 тысяч рублей, «Оптимум» с «втоматом подорожала до 1 050 000, а топовый вариант «Статус Автомат» предлагают за 1 283 000 рублей. Машины в лимитированной серии Antarctic Edition по-прежнему стоят от 1 062 000 рублей.

Лидер российского сегмента пикапов УАЗ «Пикап» в начальной комплектации подорожал до 855 тысяч рублей, а версия «Максимум» оценивается в 1 235 тысяч рублей.

УАЗ также рассказал в соцсетях о доработках конструкции для повышения стойкости автомобилей к коррозии. Так, изменен крепеж пластиковой накладки на переднем крыле и увеличен зазор между деталями. Фторопластовые проставки поменяли на заклепки из цветного оцинкованного металла — так исключен контакт крыла с брызговиком. Применены обновленные выштамповки и отказались от изолирующего материала — передняя стойка больше не соприкасается с крылом. А чтобы меньше ржавели петли боковых дверей, их стали обрабатывать воском с улучшенными проникающими свойствами. Кроме того, модернизация сварочного оборудование цеха теперь позволяет точнее стыковать элементы в зонах «фара-крыло» и «капот-фара».

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