Guardian — ЕС обвиняют в «климатическом лицемерии» на фоне одобрения новых газовых проектов

В минувшую среду Европарламент одобрил финансовую поддержку 151 энергетическому проекту, 32 из которых являются газовыми, пишет The Guardian. В связи с этим ряд организаций по защите окружающей среды обвинили ЕС в «климатическом лицемерии», отметив, что теперь Европа ещё целые поколения будет перерабатывать углеводороды.



ЕС выразил поддержку 32 крупным газовым инфраструктурным проектам, пишет The Guardian: критики утверждают, что этот шаг приведёт к тому, что Европа ещё целые поколения будет зависеть от углеводородов.

Предложение по проектам было выдвинуто Еврокомиссией и одобрено Европарламентом в минувшую среду. В связи с этим организации по защите окружающей среды обвинили Брюссель в лицемерном отношении к климатической повестке.

Согласно информации издания, общая стоимость проектов составляет примерно €29 млрд. В соответствии с программой финансирования ЕС 50% затрат на каждый проект может быть покрыто за счёт европейских налогоплательщиков. Впрочем, по мнению консалтинговой компании Artelys, реализация большинства из них не является необходимой.

Представители организаций по защите окружающей среды утверждают, что одобрение проектов стало результатом обширного лобби, а также приоритетных позиций газового сектора в Еврокомиссии.

«Это климатическое лицемерие должно закончиться. Учитывая беспрецедентные катастрофы, такие как лесные пожары в Австралии, история не будет добра к тем, кто сегодня выступает за постройку газовых труб и терминалов», — приводит The Guardian слова Колина Роше из экологического объединения Friends of the Earth.

По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, Еврокомиссия выдвинула такое предложение, поскольку три четверти из 151 энергетического проекта были основаны на электроэнергии, а не на газе. При этом Симсон заверила, что убедится в том, что следующий список энергетических проектов будет соответствовать климатическим целям ЕС.