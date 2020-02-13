Известно, как снизить количество рецидивов аритмии

13.02.2020, 23:30, Новости дня

Ранее ученые в ходе проведенных исследований уже изучили постоянные, незаметные непроизвольные мельчайшие движения глаз, которые также называют фиксационными. Долгое время исследователи были уверены, что данные движения на остроту зрения никак не влияют. Однако сотрудники Университета Рочестера предположили, что они все же могут на что-то влиять. Проведенное ими исследование показало, что нарушение остроты зрения может быть причиной движения глаз.

Предполагается, что в будущем терапия, улучшающая регуляцию моторики, позволит исправить зрение людей, которые страдают от дальнозоркости и близорукости. Пока ученые намерены продолжить проверку своей гипотезы.



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Известно, как снизить количество рецидивов аритмии

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