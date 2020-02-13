Мнение: Письмо: «Почувствовала себя эскортом»

13.02.2020, 23:23, Разное

Самостоятельно разбирайте.

0kimama

Эволюция, здравствуйте!

Запуталась в нейронных сетях своего головного мозга и буду счастлива, если попаду на разбор.

Мне 38, выгляжу объективно на 30 максимум. Типаж девочки-подростка. Ему 48. Разница в ОЗ — колоссальная. Я разведена, у меня сын, небольшой бизнес, квартира, машина, ремонт. В столицу приехала много лет назад из регионального милионника. Он — топ-менеджер в крупной западной компании, очень обеспеченный, холеный и уверенный в себе. Разведен, есть дочь. Пусть будет В.

С ним познакомились два года назад в Тиндере. Два раза сходили на свидания. Он красивый. Мне понравился очень). Я ему — не поняла. После второй встречи он позвонил мне в три ночи после корпоратива нетрезвый (дело было перед НГ) и говорит: «У меня украли документы, ключи от квартиры, не знаю куда податься, негде ночевать, забери меня, плиз». Я вежливо его послала и положила трубку. Сказала, что ему лучше позвонить людям, которых он знает лучше, чем меня. Он звонил еще в шесть утра, трубку я решила больше не брать. На следующий день пишет: «Извини».

Я: Что ты от меня хочешь? Периодически спать?

В: нет.

Я.: а что?

В: да.

Я: не про меня история, поищи кого-нибудь другого.

На этом и попрощались.

Год назад я восстановила тиндер и он, видимо обитая там постоянно, увидел мое обновление и написал мне опять. Что-то вроде: «О, как я рад тебя видеть!». Я его заблокировала.

Еще через полгода он постучался ко мне в фейсбук. Видимо, не удалял мой телефон все это время. Иначе непонятно как нашел.

Пишет:

— Наташа, поехали со мной в Вену!

Я сказала, что слишком мало его знаю, чтобы куда-то ездить. Он заявил: «Так давай узнаем друг друга, я только за!»

Я подергалась-подергалась и согласилась с ним встретиться. Но в это время у меня начинались отношения с другим человеком (пусть будет К.), поэтому встречу в итоге я отменила, а потом просто перестала ему отвечать.

Раз в неделю он писал что-то типа «Привет, Натусик!», но у меня кипела другая жизнь, на сообщения ничего не отвечала.

Прошло еще полгода. Наступил Новый год, в который я как раз решила расстаться с К. В общем, В. поздравил меня с новым годом какими-то фотками из Милана. Я его тоже поздравила. Он предложил встретиться. Я, на почве своего плохого настроения из-за проблем с К., тут же согласилась. Решили сходить в театр. В. купил билеты на ближайший день и мы потопали.

Он мне опять понравился) Второй раз). А я ему — все также не поняла. Отвез меня домой и начал рассказывать, что у него теперь серьезные чувства, что раньше он был не готов к серьезным отношениям, а теперь вроде как готов. Что я не то о нем думаю и вообще он другой. А мне и думать-то о нем что-то страшно, потому что мы выглядим вместе как сиротка и богатый господин. Мне чтобы соответствовать пришлось тогда надеть «все лучшее сразу» 🙂 Поэтому я ничего не думала тогда, а просто от всего отшучивалась и дистанцировалась как могла.

Он опять начал написывать. Я отношусь к тебе серьезно, ла-ла-ла. Я не знала как на это реагировать, если честно. Потому что писать-то он писал, но никаких действий не производил при этом. Даже не звал меня никуда особо. Только опять предложил съездить в отпуск, но не прямым текстом как раньше, а как-то очень обтекаемо.

Через пару дней после этого я окончательно рассталась с К. Написала К., что ничего не получится, давай все. Он мне тоже написал ответ из серии «я и сам хотел, точно ничего не получится». От плохого настроения я и В. тоже написала, чтобы не морочил мне голову и не писал мне больше, я сама ему напишу может быть (в этот день мы должны были встретиться, он сам назначил встречу и 10 раз ее у меня подтвердил, а потом у него якобы что-то случилось и он не смог). В. сказал: «Хорошо».

В общем, со всеми попрощалась и пошла заниматься работой.

Через три дня В. опять как ни в чем ни бывало пишет коронное: «Привет, Натусик!». Я подозревала, что он опять напишет и на каком-то больном азарте говорю: «Поехали в Вену или куда ты там хотел».

— В эти выходные?

— у меня визы нет.

— Давай, конечно, сделаем тебе визу, а потом поедем.

В общем, я отдала ему документы для делания визы и он передал все в агентство (решил мне сделать годовую, а не короткую, как делают по новым правилам, оплатил).

Итог.

До того как я отдала ему документы, он написывал мне практически каждый день. Периодически пытался свести разговор к легкой эротике. На свидания особо не тянул. Жизнью не интересовался. Не походил на пылкого влюбленного ни разу, но постоянно писал про серьезное ко мне отношение и что «он все понял». Он мне нравился очень и поэтому таким своим поведением очень бесил, но я виду не подавала и просто отшучивалась.

После того как документы отдала — писать резко перестал. Я начала нервничать. Начала обсуждать с подружками. Почувствовала себя эскортом. Потом дурой. Потом опять эскортом.

Потом вывалила ему все свое решето. На что он заявил: «Все, что я делаю сейчас, это помогаю тебе оформить визу. Очевидно, тебе все равно придется ехать в Европу. Со мной или без меня — решишь сама.»

И вот я сижу и обтекаю. Абсолютно не понимаю что мне делать сейчас. Вернуть деньги за визу. Съездить. В обоих случаях выгляжу как какой-то даун. Сама же вцепилась цепкими лапками, но при этом возмущаюсь «ты не так за мной ухаживаешь».

Как мне разомкнуть замыкание в своем мозге и избавиться от жадности, которая меня накрыла? Мне кажется, она застилает мне глаза и не дает здраво взглянуть на происходящее.

Спасибо Вам за всё!