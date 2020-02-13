О чем говорили министры обороны стран-членов НАТО

13.02.2020, 23:14, Новости дня

Главные темы встречи глав оборонных ведомств стран-членов альянса – Ирак, Афганистан и сотрудничество в рамках Европейского союза. Русская служба «Голоса Америки» пообщались с двумя экспертами – Александром Краутером – экспертом по национальной безопасности Международного университета Флориды, а также с директором Центра Байдена в Пенсильванском университете Майклом Карпентером, которые поделились своими соображениями относительно встречи глав оборонных ведомств стран-членов Альянса.

«Если говорить об Ираке, то, как мы знаем, достигнута принципиальная договоренность об увеличении военного присутствия там. Раньше это называлось учебной миссией НАТО. Прямо сейчас это называется постоянная миссия НАТО. Я работал с ними, когда я был в Ираке в 2007 году. Знаете, НАТО очень хорошо обучает людей. Если же говорить о сотрудничестве в рамках Евросоюза, то, например, кто несет ответственность за переброску танков из Франции в район Сувалки – на границу между Польшей и Литвой? НАТО не владеет ни одной из этих железных дорог или вагонами, на которых поставляются танки. Это ответственность местного правительства. За это отвечает Евросоюз. Если вы думаете о жесткой силе и мягкой силе, внутренней силе, внешней силе в Европе, то НАТО несет ответственность за внешнюю жесткую силу. Но вот остальные три, – это Европейский Союз. Таким образом, ЕС должен быть вовлечен в европейскую безопасность. На днях генеральный секретарь НАТО заявил, что сотрудничество с Европейским союзом крепче, чем когда-либо. Альянс не имеет возможности изменять законы или увеличивать бюджеты и тому подобное, тогда как Европейский Союз обладает всеми этими возможностями. Так что действительно нужно действовать в партнерстве там, где Европейский Союз генерирует ресурсы и обеспечивает хорошую инфраструктуру. И это позволяет НАТО сосредоточиться на том, что они делают», – считает Александр Краутер.

Бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, а ныне директор Центра Байдена в Пенсильванском университете Майкл Карпентер считает, что несмотря на некоторые разногласия между Вашингтоном и Брюсселем, между ними существует консенсус в вопросах безопасности.

«В рамках НАТО все идет по пути наращивания потенциала сдерживания и обороны. Очевидно, что между США и другими членами альянса НАТО есть определенное напряжение в отношениях. По большому счету во время встреч все противоречия улаживаются, проводится конкретная работа для повышения мобильности войск, расширения возможностей сдерживания. Все это единодушно утверждается. Поэтому на встрече министров обороны стран-членов НАТО все будет в порядке. Позитивные заявления, которые скроют некоторые разногласия, лежащие в основе напряженности трансатлантических отношений. Эта напряженность иллюстрируется, например, недавним опросом, который показал, что огромное большинство граждан Евросоюза в случае гипотетического конфликта между США и Китаем на самом деле предпочло бы оставаться нейтральным и не вступать в конфликт ни с одной из сторон. Это очень негативно сказывается на разговорах о лидерстве США в альянсе», – считает Майкл Карпентер.