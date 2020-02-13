Джон Келли назвал подход Трампа к Северной Корее бесперспективным

13.02.2020, 23:14, Новости дня

Бывший глава аппарата Белого дома Джон Келли назвал бесперспективными попытки президента Дональда Трампа наладить диалог с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам Келли, он никогда не верил, что Пхеньян откажется от ядерного оружия.

Келли, покинувший Белый дом в декабре 2018 года на фоне разногласий с Трампом, изложил свои взгляды в ходе выступления в Университете Дрю в Нью-Джерси в среду вечером, пишет журнал Atlantic.

«Он никогда не откажется от ядерного оружия», – сказал Келли, говоря о Ким Чен Ыне, с которым Трамп с середины 2018 по июнь 2019 года встретился трижды.

«Президент Трамп попытался… но ничего не вышло, – продолжил Келли. – Обычно я оптимист, но я также реалист, и я никогда не верил, что Ким Чен Ын сделает что-то помимо того, что подурачит нас некоторое время. Именно это он и сделал».

В том же ключе высказался ранее и Джон Болтон, в сентябре прошлого года уволенный с поста советника по национальной безопасности.

Как сообщил в понедельник канал CNN со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника, Трамп, недовольный отсутствием прогресса на переговорах с Пхеньяном, сказал своим помощникам, что не хочет проводить еще одну встречу с Ким Чен Ыном до выборов, намеченных на ноябрь.

Переговоры зашли в тупик из-за неспособности сторон найти компромисс между требованиями Пхеньяна о снятии санкций и других уступках и требованиями Вашингтона о проведении денуклеаризации.

Во вторник Белый дом объявил, что Трамп планирует выдвинуть спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана на пост в ООН.

Хотя Северная Корея не проводила испытаний ядерного оружия или ракет большой дальности с 2017 года, в конфиденциальном докладе ООН, с которым ознакомилось в понедельник агентство Reuters, говорится, что страна продолжает развивать ядерную и баллистическую программы в нарушение санкций ООН.

Пхеньян так и не выполнил свою угрозу удивить США неким «рождественским подарком»: многие полагали, что речь шла о возобновлении испытаний. Однако Ким Чен Ын предупредил, что мир скоро увидит «новое стратегическое оружие».