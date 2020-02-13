Новый планшет Huawei MediaPad M6 появился в России

13.02.2020, 23:14, Новости дня

В РФ поступил в продажу обновленный планшет MediaPad M6.

Известно, что данная модель продается в местных магазинах по цене 25 тысяч рублей. Новинка MediaPad M6 имеет 10,8-дюймовый дисплей с высоким разрешением. Кроме того, данный аппарат получил мощный чип Kirin 980 с 4 гигабайтами оперативной памяти. Достоинством гаджета указана его батарея с емкостью 7500 мАч, благодаря чему автономная работа составляет около 11 часов.

Аппарат имеет две камеры на 8 и 13 мегапикселей. Вместе с тем новый планшет MediaPad M6 имеет улучшенную беспроводную зарядку с мощностью 18 Вт. Эксперты прогнозируют, что данная новинка окажется достаточно востребованной на рынке за счет высоких характеристик и доступной стоимости.



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Новый планшет Huawei MediaPad M6 появился в России

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