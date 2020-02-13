Компания Xiaomi из-за коронавируса начала поднимать цены на смартфоны

13.02.2020, 23:14, Новости дня

В настоящее время стоимость нового смартфона Redmi Note 8 на индийском рынке составляет 147 долларов против недавнего ценника 140 долларов.

В частности, производитель пока не комментирует причину повышения стоимости своего смартфона, однако некоторые эксперты предположили, что удорожание состоялось в связи с действующей эпидемией в Китае. Вместе с тем пока данная практика по увеличению цены на смартфон Redmi Note 8 с 8 гигабайтами ОЗУ отмечена исключительно на рынке Индии.

Ряд аналитиков уверены, что данная мера является временной, и в скором времени ценник будет возвращен к прежнему уровню. Напомним, вместо модели Redmi Note 8 на российском рынке доступна улучшенная модификация Redmi Note 8Т с модулем бесконтактной оплаты за 12,9 тысячи рублей.