Pro-версия смартфона OPPO Find X2 появилась в Geekbench

13.02.2020, 23:14, Новости дня

Китайская компания OPPO в первом квартале намерена презентовать новый смартфон Find X2, который получит качественный экран и топовый чип Snapdragon 865.

Однако теперь в базе данных Geekbench появились некоторые подробности об улучшенной модификации Pro. В частности, девайс пока предложен под кодовым обозначением CPH2025. Как и в базовой версии, здесь применят аналогичный процессор, а также экран с частотой обновления 120 Гц. Кроме того, встроенный чип все же получит улучшенную частоту ядер. Также указано, что смартфон имеет 12 гигабайт оперативной памяти.

Известно, что новинка из коробки получит поддержку новой операционной системы Android 10. Данный аппарат получит поддержку сетей пятого поколения. Остальные достоинства смартфона пока удерживаются в тайне до официального дебюта Find X2.



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Pro-версия смартфона OPPO Find X2 появилась в Geekbench

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