ГБР приняло к производству 42 «дела Майдана»

13.02.2020, 23:06, Новости дня

Специальное следственное подразделение Государственного бюро расследований касательно преступлений по «делам Майдана» уже приняло 42 уголовных производства от Офиса прокурора, сообщила 13 февраля пресс-служба ГБР.

Также в ГБР добавили, что общий объем материалов дел – более 6500 томов

Сообщается, что за последний месяц направлено в суд производство относительно убийства журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014 года.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По данным ГПУ, в результате противостояния пострадали более 2,2 тыс. человек. Погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

В январе 2020 года врио главы ГБР Ирина Венедиктова говорила, что в ГБР поступило 34 постановления об определении подследственности по делам Майдана. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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ГБР приняло к производству 42 «дела Майдана»

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