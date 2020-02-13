«Манчестер Юнайтед» не пускает новичка на базу из-за угрозы коронавируса

13.02.2020, 23:06, Новости дня

Новобранец "Манчестер Юнайтед" Один Игало не может тренироваться со своей командой. Руководство клуба запретило нигерийцу посещать тренировочную базу в течении двух недель из-за профилактики коронавирусной инфекцией.

"Манчестер Юнайтед" приобрел Игало в последний день трансферного окна у китайского "Шанхай Шеньхуа". Футболист, в 2014-17 выступавший за английский "Уотфорд", вернулся в Англию, но пока не может помочь своей новой команде. Виной тому – вспышка коронавирусной инфекции в Китае.

"Манчестер Юнайтед" опасается, что прибывший из Китая Игало может быть носителем коронавируса. Поэтому в его отношении введен двухнедельный карантин. Именно столько по мнению врачей длится инкубационный период инфекции. Если по истечении этого срока у Игало не будет выявлено никаких отклонений, то нигериец сможет приступить к работе с новой командой.