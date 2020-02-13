Солдат-срочников могут освободить от ипотеки на время службы

13.02.2020, 23:06, Новости дня

Ипотечные каникулы могут распространить и на солдат срочной службы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что молодые люди, который закончили институт и успели купить квартиру в кредит, после чего были призваны в армию, могут столкнуться с серьезными финансовыми проблемами.

Поэтому нужно распространить каникулы на весь срок службы и на все кредиты, а не только на ипотеку, пишет агентство ТАСС. Набиуллина выразила надежду, что Госдума поддержит ее инициативу.

Также 13 февраля финальное чтение в Госдуме прошел законопроект о зарплате для солдат срочной службы. Таким образом военнослужащие смогут рассчитывать на денежное довольствие в размере 2 тысяч рублей каждый месяц.

Плюс, солдаты будут получать надбавки за риск в размере 1 тысячи рублей или, например, за командование подразделением – 800 рублей.