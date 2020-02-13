Число жертв коронавируса превысило 1350, Офис президента Украины признал, что поездка Зеленского в Оман была частной. Главное за день

13.02.2020, 23:06, Новости дня

Коронавирус бушует

От болезни, вызываемой новым коронавирусом, в Китае скончалось еще 242 человека. Это самый высокий прирост смертей с начала эпидемии. Всего от вируса умерло 1369 человек.

За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания; резкий рост числа заболевших связан с применением новой методики определения инфекции.

Первый случай гибели пациента, инфицированного 2019-nCoV, зафиксирован в Японии.

Еще один круизный лайнер под подозрением

Власти Камбоджи заявили, что по крайней мере 20 пассажиров круизного судна Westerdam, которое пришвартовалось в порту Сиануквиль, могут быть заражены новым коронавирусом.

Всего на борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Масочный бум

В Украине в 50 раз вырос спрос на медицинские маски на фоне информации о распространении коронавируса в Китае. Средняя стоимость маски выросла вдвое, до 4 грн за штуку, рассказали участники рынка.

Переговоры с МВФ

Международный валютный фонд продолжает вести активный диалог с Киевом по поводу новой программы сотрудничества, сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс. Дату рассмотрения программы исполнительным советом Фонда он назвать не смог.

Оманский визит

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале января 2020 года не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета. Об этом говорится в ответе Офиса президента на запрос нардепа от фракции «Европейская солидарность» Владимира Арьева.

Как сказано в расследовании программы «Схемы: коррупция в деталях», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в столицу Омана Маскат в ночь с 7-го на 8 января, когда там находился Зеленский.

Суд по делу MH17

Нидерланды отклонили просьбу Москвы о том, чтобы россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, судили в РФ. Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус.

Перемены от Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон произвел ряд перестановок на ключевых постах в своем кабинете. Свой пост покинул канцлер казначейства – министр финансов Саджид Джавид, а также еще пятеро министров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Число жертв коронавируса превысило 1350, Офис президента Украины признал, что поездка Зеленского в Оман была частной. Главное за день

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