Умер известный футбольный судья Валерий Бутенко

13.02.2020, 23:06, Новости дня

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Валерий Бутенко, известный советский и российский футбольный арбитр, умер в возрасте 78 лет. Валерий Бутенко считался одним из лучших судей в отечественном футболе.

О смерти Валерия Бутенко сообщил Российский футбольный союз – "13 февраля на 79-м году жизни скончался известный советский арбитр Валерий Бутенко. Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича".

Валерий Бутенко в бытность футболистом играл за махачкалинское "Динамо", "Шахтер" (Киселевск), "Сахалин" (Южно-Сахалинск). В 1977 Бутенко начал карьеру футбольного арбитра. 13 раз он входил в число лучших арбитров страны. Валерий Павлович обслуживал 50 международных матчей. В том числе он работал на чемпионатах мира 1986 и 1990, и на чемпионатах Европы 1984 и 1988.



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Умер известный футбольный судья Валерий Бутенко

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