Формула-1. Команда McLaren представила новый болид

13.02.2020, 23:06, Новости дня

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До старта чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" еще достаточно много времени, но команды вовсю готовятся к сезону. На текущей неделе многие из них представляют новые машины, которые будут гоняться на трассах первенства мира-2020.

Вслед за командами Ferrari и Red Bull в четверг, 13 февраля, представила новый болид и "конюшня" McLaren. Новый гоночный автомобиль получил название MCL35. Стоит напомнить, что за команду в сезоне-2020 продолжат выступать Карлос Сайнс-младший и Ландо Норрис.

Take a closer look at the #MCL35. 👀 Dressed in striking McLaren papaya and blue, she's looking good! 🤩 #FearlesslyForward

See more 👉 https://t.co/RnoDIvEsOP pic.twitter.com/yNAy57EEV8

— McLaren (@McLarenF1) February 13, 2020



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Формула-1. Команда McLaren представила новый болид

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