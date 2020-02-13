Крашенинников назвал возможные сроки проведения голосования по Конституции

13.02.2020, 23:05, Новости дня

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок к Конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников допустил возможность проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции в апреле 2020 года.

«Ну, я думаю, что у нас даты нет, но вероятность [голосования в апреле], конечно, сохраняется», – приводит слова Крашенинникова ТАСС.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции, предусматривающий проведение общероссийского голосования. Законопроектом предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.

Президент согласился с предложением провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, сделав его выходным, при этом не сокращая уже утвержденные выходные дни.



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Крашенинников назвал возможные сроки проведения голосования по Конституции

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