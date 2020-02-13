Доктор Говард Барон раскрыл 4 секрета защиты детей от вирусов

13.02.2020, 23:04, Разное

Зарубежный доктор Говард Барон отметил, что инфекциям и болезням очень легко подвергаются именно дети, ведь их иммунитет ещё не окрепший. Особенно дополнительной заботы со стороны родителей требуют учащиеся начальных классов. Медик раскрыл 4 секрета защиты дошкольников и школьников от вирусов.
Первая рекомендация, которую доктор Говард Барон назвал ключевой, – это частое мытьё рук, поскольку благодаря данной процедуре затрудняется распространение патогенных микроорганизмов от человека к человеку. Второй совет – вакцинация. По словам медика, прививки существенно снижают риски подхватить инфекционное заболевание. Третий «секрет» защиты ребёнка от вирусов – тщательная чистка зубов не только перед отходом ко сну, но также и после каждого приёма пищи. Четвёртое, что отметил специалист, – как детям, так и их родителям следует избегать мест большого скопления людей, тем более если в регионе распространены простудные или какие-либо другие заболевания.

Говард Барон назвал также главные составляющие лечения вирусных инфекций, среди которых – обильное питьё, полноценный отдых, здоровое питание, употребление в пищу овощей и фруктов.



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Доктор Говард Барон раскрыл 4 секрета защиты детей от вирусов

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