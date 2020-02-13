В Мюнхене проходит конференция по безопасности

13.02.2020, 22:52, Новости дня

Политические и военные лидеры со всего мира съезжаются в Германию для участия в трехдневной Мюнхенской конференции по безопасности, которая открывается в пятницу.

Иран, Гонконг, Украина, Ливия… Список очагов напряженности в мире можно продолжать. Конфликты развиваются на фоне вспышки эпидемии коронавируса и глобальной чрезвычайной ситуации с климатом.

США направляют в Мюнхен большую делегацию, включая министра обороны Марка Эспера и госсекретаря Майка Помпео. По мнению аналитика Элизабет Броу, это свидетельствует о том, что Вашингтон пытается отвергнуть обвинения в безучастности.

«Прямо сейчас США начинают крупнейшие военные учения в Европе за четверть века. Об этом стоит помнить, когда мы говорим об отрыве или разобщении США и Европы», – заявила Элизабет Броу из Королевского института оборонных исследований.

Самый серьезный разговор с участием США в Мюнхене, вероятно, будет связан с Ираном.

Ранее в этом году США ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, что привело к ответным воздушным ударам Ирана по американским военным базам. А кульминацией событий стал случайный удар иранских военных по украинскому пассажирскому самолету.

Однако организатор конференции Вольфганг Ишингер надеется, что форум станет спасательным кругом для соглашения по ядерной программе Ирана.

«Нужно придерживаться его и с помощью переговоров распространить его на баллистические системы, архитектуру региональной безопасности и борьбу с терроризмом. Может ли Иран прекратить поддерживать «Хезболлу»? Вот вопросы, о которых пойдет речь», – отметил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Убийство Сулеймани на иракской территории вызвало ответную реакцию со стороны Багдада. Иракский парламент проголосовал за уход 5 тысяч американских военнослужащих из страны.

НАТО обсуждает возможность взять ответственность за подготовку иракских войск, сражающихся с «Исламским государством». Это предложение приветствовал министр обороны Марк Эспер.

«Если НАТО компенсирует американское присутствие, это позволит нам вернуть часть войск домой», – заявил министр обороны США Марк Эспер.

Конфликт в Сирии продолжает дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Анкара предупреждает о том, что Дамаск ответит за гибель турецких солдат в недавних столкновениях.

Эскалация боевых действий в Ливии также занимает важное место в европейской повестке.

Афганистан – еще один вопрос на повестке дня. Есть надежда, что на мирных переговорах может быть достигнут прогресс: поступают сообщения, что США и Талибан, возможно, близки к соглашению.

Министр иностранных дел Китая приедет на конференцию на фоне эпидемии коронавируса, продемократических протестов в Гонконге и возглавляемых США усилий по противодействию китайской компании Huawei.

Тем временем, поддержка Россией сепаратистов на востоке Украины продолжает вызывать напряженность в отношениях с Европой. Недавно Франция призвала к возобновлению работы с Москвой.

«Многие страны Центральной и Восточной Европы будут очень обеспокоены», – отметила Элизабет Броу.

На фоне усиления глобальной напряженности участники форума соберутся в этом отеле в центре Мюнхена. Эксперты ожидают напряженные трехдневные дискуссии.