Сирийские женщины и дети бегут из района операции, руководимой российскими военными

13.02.2020, 22:52, Новости дня

Более 800 тысяч сирийцев, по преимуществу женщин и детей, покинули свои дома на северо-западе Сирии из-за непрекращающейся военной операции, которую, начиная с 1 декабря прошлого года, проводят сирийские войска под руководством российских военных.

Об этом заявил в четверг высокопоставленный представитель ООН Дэвид Свенсон. По его словам, заявил агентству Рейтер, что исход тысяч людей, покидающих свои дома и селения в ближайшие дни, ожидался.

«К сожалению, число перемещенных лиц, в
большинстве своем женщин и детей, теперь превысило
800 тысяч», – отметил Свенсон.



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Сирийские женщины и дети бегут из района операции, руководимой российскими военными

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