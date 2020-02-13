Lenovo объявила характеристики игрового смартфона Legion

13.02.2020, 22:52, Новости дня

Сегодня стали известны некоторые характеристики нового игрового смартфона от компании Lenovo.

В частности, данный девайс обзаведется мощным восьмиядерным процессором Snapdragon 865, а также видеочипом Adreno 650. Благодаря таким параметрам станет возможным обеспечить отличное воспроизведение 4К-потока с высокой частотой до 120 кадров. Кроме того, аппарат получит современный тип оперативной памяти LPDDR5, однако ее объем пока не раскрывается публике.

Вместе с тем производитель все еще умалчивает сроки выхода игрового смартфона линейки Legion на рынок. Эксперты предполагают, что официальный дебют гаджета состоится в скором времени, а причина состоит в необходимости составит конкуренцию для остальных брендов.



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Lenovo объявила характеристики игрового смартфона Legion

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