Смартфон Honor 9X в РФ появился в новом изумрудно-зеленом цвете

13.02.2020, 22:52, Новости дня

Известная китайская марка Honor объявила о начале продаж смартфона Honor 9Х на российском рынке в изумрудно-зеленом оттенке корпуса.

В свою очередь, производитель приурочил расширение разнообразия модели с предстоящим Днем влюбленных, намекнув на то, что смартфон от Honor является отличным подарком для представительниц слабого пола. Напомним, ранее модель смартфона Honor 9Х предлагалась исключительно в синем и черном цвете. Приобрести данный аппарат возможно по цене от 16,9 тысяч рублей.

Напомним, российская модификация имеет мощный восьмиядерный процессор Kirin 710F. Кроме того, для местного рынка не стали внедрять модуль бесконтактной оплаты, однако предусмотрели широкоугольную камеру.



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Смартфон Honor 9X в РФ появился в новом изумрудно-зеленом цвете

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