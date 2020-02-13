Наука: Аутизм и недостаток витамина D

13.02.2020, 22:47, Разное

Согласно работе, опубликованной в Journal of Endocrinology, низкий уровень витамина D в организме матери во время беременности и грудного вскармливания может становиться причиной неправильного развития мозга. Это, в свою очередь, с большой вероятностью ведёт к развитию аутизма у детей в более позднем возрасте.

Расстройства аутистического спектра (РАС) — это группа заболеваний, при которых в той или иной мере нарушается взаимодействие человека и общества. Более ранние исследования показали, что низкий уровень у матери витамина D во время беременности связан с повышенным риском РАС у детей. Однако биологические механизмы, лежащие в основе этой патологической связи, оставались неясными.

Чтобы узнать, как уровень витамина D может влиять на развитие мозга, доктор Кейтлин Вирволл (Caitlin Wyrwoll) и её коллеги из Университета Западной Австралии оценили изменения маркеров функций мозга и социального поведения взрослых крыс, рождённых от матерей с дефицитом витамина D во время беременности и лактации. Учёные обнаружили, что эти животные проявляют аномальное социальное поведение, у них нарушен нейрохимический баланс в мозге и страдают обучение и память.

«Мы знаем, что среда ранних лет жизни может стать мощным фактором, определяющим здоровье потомства, и, хотя это исследование проведено на крысах, данные показывают, что уровни витамина D во время беременности важны для развития мозга и могут указывать на фактор, способствующий развитию нейроразвивающих условий, таких как ASD. Тем не менее, необходима дальнейшая работа, чтобы установить, распространяются ли эти ассоциации на людей», — комментирует доктор Вирволл.



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Наука: Аутизм и недостаток витамина D

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