Гаджеты: В Колорадо заснят самый крупный фейерверк в мире (видео)

13.02.2020, 22:38, Новости дня


Кульминацией современных праздников все чаще становится праздничный фейерверк, который устроители стараются сделать все более продолжительным и большим по размерам. Величину фейерверков представители фиксируют представители книги рекордов Гиннесса.

В начале февраля в американском городе Стимбоут-Спрингс в Колорадо местный поклонник пиротехнических мероприятий Тим Борден установил новый мировой рекорд, запустив в небо салют с массой заряда 1270 кг, который разорвался над холмом Хауэлсен на высоте 670 метров. Прежний рекорд был зафиксирован в январе 2018 года в ОАЭ, где масса заряда достигала 1088 кг.

Уникальный результат был достигнут в ходе финала местного праздника «Феерия ночного зимнего карнавала». Команда единомышленников, во главе с Тимом Борденом семь лет шла к победе. Предыдущий раз, в феврале прошлого года энтузиасты уже пытались запустить рекордный фейерверк, но тогда заряд массой 1134 кг разорвался, не оторвавшись от земли.

В этот раз рекорд был зафиксирован представителем книги рекордов Гиннесса и команде любителей пиротехников был выдан соответствующий сертификат. Следует отметить, что в команде Бордена работают инженеры, выполняющие расчет мощности и других параметров заряда, а запуск салютов согласовывается с Федеральным управлением авиации.



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Гаджеты: В Колорадо заснят самый крупный фейерверк в мире (видео)

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