Китай заинтересовался опытом РФ по борьбе с иностранным вмешательством

13.02.2020, 22:37, Новости дня

Коллеги из Китая и Киргизии планируют принять участие в совместном с комиссией Госдумы заседании по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ и изучить российский законодательный опыт в этой области, сообщил глава парламентской комиссии Василий Пискарев.

«Они [представители Китая] хотят взаимодействовать именно в вопросе [расследования фактов] иностранного вмешательства. Те же проблемы, которые у нас: иноСМИ, иноагенты и НПО. И киргизские коллеги к нам обратились тоже», – цитирует парламентария ТАСС.

Пискарев обратил внимание, что представители Китая и Киргизии первыми изъявили желание встретиться для обмена опытом. «Посмотреть, какие законы у нас имеются, чтобы у себя применить», – отметил глава парламентской комиссии.

Парламентарий уточнил, что заседание в трехстороннем формате пройдет после стабилизации ситуации с распространением нового коронавируса.

Напомним, в январе комиссия Госдума по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ занялась фейками западных СМИ о переменах в российской власти.



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Китай заинтересовался опытом РФ по борьбе с иностранным вмешательством

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