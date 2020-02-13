Нардеп Василевская-Смаглюк: Коронавирус это маркетинговый ход, но на всякий случай я запаслась респираторами

13.02.2020, 22:31, Новости дня

Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк считает, что китайский коронавирус является маркетинговым ходом, направленным на то, чтобы продать побольше медицинских масок. Об этом она заявила в эфире телеканала «Наш» 12 февраля.

«В нашей фракции поделились депутаты на два лагеря: одни считают, что коронавирус – это действительно угроза, а другие – что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок. Я принадлежу ко второй категории. Считаю, что это маркетинговый ход, но на всякий случай запаслась респираторами – купила 10 штук по 150 грн. Чтобы было», – сказала политик.

По ее словам, на последнем заседании Кабинета Министров Украины тема коронавируса не звучала, и «это успокаивает».

ВИДЕОВидео: НАШ / YouTube

Василевская-Смаглюк до избрания в Раду была журналистом телеканала «1+1».

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения назвала болезнь, вызываемую новым коронавирусом, Covid-19.

В Украине из-за вспышки китайского коронавируса спрос на медицинские маски вырос в 50 раз, а сами они подорожали вдвое, до 4 грн за штуку, сообщил основатель сети «Медтехника+» Алексей Давиденко.

Подтвержденных случаев инфицирования 2019-nCoV в Украине нет.