Визит Зеленского в Оман не был официальным – Офис президента

13.02.2020, 22:31, Новости дня

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале января 2020 года не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета. Об этом говорится в ответе бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Богдана на запрос нардепа от фракции «Европейская солидарность» Владимира Арьева, который политик опубликовал в Facebook 13 февраля.

Документ датирован 7 февраля, когда Богдан еще был главой ОПУ.

«Поездка президента Украины в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, осуществлялась с частной целью за собственные средства. Соответственно, организационно-протокольное обеспечение поездки президента Украины в Оман не осуществлялось, делегация не была предусмотрена», – говорится в ответе.

Богдан добавил, что частная поездка не предусматривает расходов из госбюджета, а «вся другая запрашиваемая информация будет обнародована в [электронной] декларации президента Украины».

«Что касается результатов визита и подписания документов, обращаем ваше внимание, что визит… не имел официального статуса», – указано в документе.

Брехня викривається! Тепер офіційно: візит Зеленського до Оману не мав жодного статусу і був ПРИВАТНИМ. ‼️ Отже, всі… Posted by Volodymyr Ariev on Neljapäev, 13. veebruar 2020

5 января издание «Страна» сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране 8 января.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн.

В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 13 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения, которое могло быть связано с поездкой в Оман.